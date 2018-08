Rusthuisbewoners willen meer personeel Redactie

22 augustus 2018

Bron: Belga 0 Het aantal klachten over woonzorgcentra en rusthuizen is fors gestegen. De Woonzorglijn, waar bewoners, hun familie en personeel terechtkunnen, noteerde vorig jaar 227 gegronde klachten. In 2015 ging het nog om 91 klachten. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

Het gros van de klachten gaat over bewoners die te lang moeten wachten op verzorging, water of steun om naar het toilet te gaan. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid komt die stijging door de betere registratie, en ook doordat er steeds meer ouderen in rusthuizen verblijven.

Maar tegelijk is de zorg complexer geworden, wat de druk op de verblijven nog doet toenemen. De vakbonden vragen dat er een oplossing komt voor het aanhoudende probleem van onderbezetting, klinkt het.