Rusthuis nóg duurder: gemiddelde factuur stijgt met 4 procent tot 1.665 euro Sander Van den Broecke

Bewoners van een rusthuis kijken op groot scherm naar een show. (Archieffoto.) Een rusthuisverblijf is in twee jaar tijd ruim 4% duurder geworden. In Vlaanderen betaal je nu gemiddeld 1.665 euro per maand. De tarieven stegen overal - in openbare en commerciële instellingen - en voor alle soorten kamers.

De cijfers komen uit de tweede rusthuisbarometer van de Socialistische Mutualiteiten. Meer dan 3.000 facturen van leden-rusthuisbewoners werden uitgeplozen. Daarbij werd zowel naar de dagprijs als naar de supplementen gekeken. De dagprijs is een vast bedrag dat de bewoner betaalt voor zijn of haar verblijf, ongeacht zorgbehoefte of inkomen. De supplementen zijn vergoedingen voor extra diensten, zoals geneesmiddelen, de was, dranken of transportkosten. De barometer spreekt zich niet uit over de kwaliteit van een verblijf.

Stijgende factuur

De studie toont aan dat de factuur sterker stijgt dan de levensduurte en de uitkeringen. In Vlaanderen betaalde de rusthuisbewoner vorig jaar gemiddeld 1.665 euro per maand, waarvan 1.559 euro voor de dagprijs en 106 euro aan supplementen. Dat is een stijging met 4,4% ten opzichte van 2014 (1.595 euro). In Brussel kwam er zelfs 7% bij en bedraagt de doorsnee factuur nu 1.602 euro. Antwerpen blijft de duurste provincie (1.762 euro), gevolgd door Vlaams-Brabant (1.712 euro) en Oost-Vlaanderen (1.632 euro).

Publieke instelling het goedkoopst

De provincies Henegouwen (1.326 euro) en Namen (1.347 euro) zijn veruit het goedkoopst. Een verblijf in een publieke instelling is in het hele land het voordeligst. In Vlaanderen gaat het om zo'n 1.601 euro per maand, ongeveer 100 euro minder dan in een commerciële instelling of bij een vzw.

Volgens Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten, kunnen drie op de vier ouderen hun rusthuisfactuur niet meer betalen. "Het is hoog tijd voor een solidaire financiering van de ouderenzorg", zegt hij. "Zodat iedereen op zijn of haar oude dag op een menselijke en kwaliteitsvolle verzorging kan rekenen."