Rusthuis in Watermaal-Bosvoorde telt zeker twee besmettingen met coronavirus TMA SHVM

12 maart 2020

11u58 236 In het rusthuis Ter Kameren in Watermaal-Bosvoorde zijn twee bewoners besmet met het coronavirus. Zij verkeren in kritieke toestand. Nog een tiental andere bewoners blijven hun kamer in. Aanvankelijk werd gesproken van 34 besmettingen.

Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron sprak aanvankelijk van 34 besmettingen, maar daarvan zijn er dus maar twee zeker. Zij verkeren in kritieke toestand. Zeven andere patiënten verkeren in stabiele toestand. Resultaten moeten nog uitwijzen of ook zij besmet zijn met het virus. De rest wordt in het woonzorgcentrum opgevolgd, omdat ze amper symptomen hebben. Wel is er de vrees dat nog 32 andere bewoners besmet raakten.

“In het rusthuis werden alle maatregelen in acht genomen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan”, aldus Maron. Een tiental patiënten werden in hun kamer geïsoleerd en het aantal bewegingen in het rusthuis wordt beperkt. Personeelsleden en bewoners kunnen dus niet van de ene naar de andere afdeling.