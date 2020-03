Rusthuis in Watermaal-Bosvoorde in quarantaine na 34 besmettingen met coronavirus TMA

12 maart 2020

11u58

Bron: Belga 98 In Watermaal-Bosvoorde is rusthuis ‘Ter Kameren’ in quarantaine geplaatst nadat 34 besmettingen met het coronavirus werden vastgesteld. Dat meldt Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo). Elf besmette personen werden naar het ziekenhuis overgebracht.

“In het rusthuis werden alle maatregelen in acht genomen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan”, aldus Maron. Patiënten met symptomen werden in hun kamer geïsoleerd en het aantal bewegingen in het rusthuis wordt beperkt.

Inspectiediensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van het Brussels Gewest zijn in permanent contact met de directie en de toestand van de inwoners wordt van dichtbij opgevolgd. Ook de diensten van Iriscare volgen de situatie in realtime op om te bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden op logistiek vlak en op vlak van organisatie om het rusthuis en de bewoners te ondersteunen.

De burgemeester werd ook op de hoogte gebracht en volgt de situatie op.