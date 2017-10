Rusthuis en school geëvacueerd na gaslek Alexander Haezebrouck

10u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Alexander Haezebrouck Aan de Pottelberg in Kortrijk zijn een rusthuis en een school deze morgen geëvacueerd na een gaslek.

De schooldirectie merkte een gasgeur op, verwittigde de hulpdiensten en ging meteen over tot evacuatie. Het ging om een aansluiting van het rusthuis die beschadigd raakte tijdens werkzaamheden. De gastoevoer werd afgesloten en de buis hersteld. Omstreeks 10 uur was het gevaar geweken. De brandweer voert nu overal metingen uit. Wellicht kunnen de leerlingen en rusthuisbewoners daarna terug naar school of naar het rusthuis.

De hulpdiensten laten weten dat alle inwoners van het WZC terug naar hun kamer of flat kunnen en alle leerlingen terug naar school. — Politiezone VLAS (@pzvlas) 2 oktober 2017