Russische kunstwerken uit Gents museum weggehaald voor onderzoek naar vervalsing

29 januari 2018

21u50

Bron: Belga 0 In het Gentse Museum voor Schone Kunsten (MSK) zijn 24 werken weggehaald die mogelijk vervalst zijn. De Vlaamse Gemeenschap, de stad Gent en het MSK hebben een expertencommissie aangesteld die de authenticiteit van de werken moet onderzoeken. Tijdens het onderzoek zijn de stukken niet meer te zien, "zodat het onderzoek vlot en in alle sereniteit kan verlopen", aldus het MSK.

De jongste weken werd er getwijfeld aan de authenticiteit van de Russische kunstwerken van de Stichting Dieleghem die in het MSK hangen. Het MSK Gent toont kunst van de middeleeuwen tot vandaag en is een expertisecentrum van 19de en 20ste-eeuwse kunst. De 24 werken van de Russische avant-garde dateren uit diezelfde periode en werden opgesteld in de collectiepresentatie die meer dan 600 kunstwerken toont. Het gaat om werken uit een privécollectie die volop in de belangstelling toen op 15 januari een open brief werd gepubliceerd, ondertekend door tien zelfstandige buitenlandse kunstverhandelaars en experten.

Twijfels

Daarin werden twijfels geuit over de echtheid van de Russische werken. Het MSK herhaalt dat het voor de bruikleen een uitgebreide dialoog onderhield met de Stichting en een diepgaande inzage kreeg in de herkomst van de werken. Ook de mening van enkele internationale kunsthistorici-experts werd gevraagd. De Stichting Dieleghem heeft het museum ook twee certificaten voorgelegd van technische analyses uitgevoerd in Frankrijk. Die bevestigden de echtheid van twee tentoongestelde kunstwerken.

Extra onderzoek

Toch worden de werken nu opnieuw onderzocht, omdat minister van Cultuur Sven Gatz, schepen van Cultuur van de stad Gent, Annelies Storms, en directeur van het MSK, Catherine de Zegher, het nodig vinden om een expertencommissie op te richten die uitsluitsel geeft over de authenticiteit. De eigenaars van de werken, Igor en Olga Toporovski van de Dieleghem Stichting gaan akkoord met die extra onderzoeken. Het is nog niet duidelijk wanneer de expertencommissie zich definitief uitspreekt over de authenticiteit van de werken.