Rush op handgels door coronavirus: “We verkopen tien keer meer handgels” Ook droge voeding veel meer over de toonbank Marc Coppens Fien Tondeleir

28 februari 2020

20u15 0 Van hamsteren is in onze supermarkten voorlopig nog geen sprake, maar wie antibacteriële handgel wil, moet wel moeite doen om die nog te vinden. “We hebben gemerkt dat sommige klanten tijdens het winkelen extra aankopen hebben gedaan. Het gaat inderdaad om handgels, maar ook droge voeding werd vaker gekocht”, zegt Hans Cardyn van Comeos die alle supermarkten in ons land vertegenwoordigt. “Ook online waren er meer bestellingen, maar dat heeft nergens geleid tot lege rekken in de supermarkt.”

“Er zijn 40 procent meer online bestellingen gedaan dan anders”, klinkt het bij Delhaize. Ook bij Colruyt ligt het aantal Collect & Go-bestellingen hoger dan was vooropgesteld. “Het valt inderdaad op en we volgen het van nabij op. Al lijkt het ons nog te vroeg om rechtstreeks de lijn te trekken naar paniek over het coronavirus”, zegt Hanne Poppe.

Handgels

Zowel bij Kruidvat als online apotheken Farmaline, Newpharma en Viata zijn geen handgels meer te krijgen. “Het aantal zoekopdrachten is maar liefst 100 keer hoger dan voordien”, klinkt het bij die laatste. “We verkopen tien keer meer handgels.” Ook bij Carrefour merken ze veel interesse, vooral voor de kleine flesjes die makkelijk in een rugzak of handtas kunnen. “We stellen een stijging vast van 300% in vergelijking met vorig jaar”, zegt Marco Demerling van supermarkt Carrefour. “Er is gelukkig voldoende stock om aan de hogere vraag te kunnen voldoen.” Op Bol.com betaalt de klant dan weer woekerprijzen of tot 25 euro voor drie flesjes van 50 ml terwijl dat voorheen amper 3 euro was.

