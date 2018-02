Rus ontkent moord op Kortrijkzaan (41): "Ik hoorde ruzie toen ik op toilet zat" Verdachte (44) uit Izegem blijft aangehouden Alexander Haezebrouck

16 februari 2018

12u35

Bron: Eigen berichtgeving 6 De 44-jarige Rus uit Izegem die eerder deze week werd aangehouden voor de moord op de 40-jarige Pascal Bauwens uit Kortrijk, wordt verder aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist.

De 40-jarige Kortrijkzaan werd in de nacht van 30 op 31 januari vermoord in zijn woning op Walle in Kortrijk. De precieze aanleiding voor de moord is niet duidelijk. Maar volgens het parket speelde alles zich af in het kader van drugs.

Bauwens werd met een stomp voorwerp met een scherpe kant het hoofd ingeslagen. Het ging vermoedelijk om een klauwhamer. De vader van Bauwens ontdekte het stoffelijk overschot van zijn zoon.

De Rus ontkent volgens zijn advocaat Kris Vincke de man om het leven te hebben gebracht. De verdachte zegt dat hij aanwezig was in de woning en dat nadien nog vier anderen binnen kwamen. Toen de Rus op het toilet zat, hoorde hij ruzie. Toen hij ging kijken, trof hij het levenloze lichaam aan. Hij is daarna naar huis gereden. Ook de andere mannen werden al verhoord door de politie, maar zij werden niet aangehouden.

Bauwens, die drie kinderen achterlaat, werd vorige week in besloten kring begraven.