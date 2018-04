Rundertuberculose vastgesteld in Limburgs melkveebedrijf: 151 runderen moeten worden afgemaakt ADN

11 april 2018



Bron: Belga 0 In een melkveebedrijf in Limburg is rundertuberculose vastgesteld. Het gaat om de eerste haard van de ziekte in 2018, zo is vandaag meegedeeld door het federaal Voedselagentschap (FAVV). De 151 runderen in het bedrijf moeten worden afgemaakt.

Er hebben zeker 45 runderen in het Limburgse melkveebedrijf positief getest op rundertuberculose. Alle 151 runderen moeten nu geslacht worden, zo klinkt het bij het FAVV, dat niet meedeelt in welke Limburgse gemeente de ziekte werd aangetroffen.

Officieel is België al sinds 2013 vrij van tuberculose, maar toch duikt de ziekte sindsdien nog regelmatig op in ons land. "Vorig jaar is rundertuberculose vijf keer vastgesteld in België", zegt FAVV-woordvoerster Katrien Stragier. "We houden dit constant in de gaten, maar op zich is dit niet iets dat tot grote bezorgdheid leidt."

Rundertuberculose is een ziekte die via de melk aan kalveren kan worden doorgegeven. Maar de kiemen overleven niet bij hoge temperaturen, zo beklemtoont de veehoudersvereniging Dierengezondheidszorg Vlaanderen. Omdat de meeste consumptiemelk verhit wordt voor ze in de winkelrekken belandt, is er geen bedreiging voor de mens.