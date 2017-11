Rukwinden tot 75 km/u: boom valt op huis, aantal parken gesloten HR ADPW

12u15

Bron: Twitter, ROB-tv 1 RV Het Sint-Annapark in Maldegem is afgesloten tot de storm gaat liggen. Door de harde wind is vanmorgen een boom op een huis gevallen in Kessel-Lo. Elders in Vlaanderen en Brussel blijven parken gesloten omdat er te veel wind is. Er zijn rukwinden mogelijk tussen de 60 en 75 kilometer per uur, meldt het KMI.

In de Albert Dejonghestraat, vlakbij Dijledal in Kessel-Lo, is vanmorgen een boom op een huis gevallen. Dat gebeurde door een felle rukwind. De Leuvense brandweer was een tijdlang bezig met het gevaarte te verwijderen. Gelukkig voor de bewoner kwam het huis er zonder al te veel schade vanaf.

Vertommen In Kessel-Lo viel een boom op een huis.

In Brussel zijn het Egmontpark en het Kerkhof voorlopig dicht.

De gemeente Maldegem laat weten dat het Sint-Annapark vandaag afgesloten blijft tot de storm gaat liggen.

Ook de bossen van sportcentrum Puyenbroeck in Wachtebeke zijn gesloten wegens de wind.

