Ruitenwasser bekent na 26 jaar moord op Ariana Mazijn (30) Patrick Lefelon

27 oktober 2018

08u30 0 De 54-jarige Stephaan D.L. uit Deurne geeft dan toch toe dat hij Ariane Mazijn (30) 26 jaar geleden omgebracht in haar Antwerps appartement. De ruitenwasser liep tegen de lamp toen zijn DNA na een inbraak in 2015 werd toegevoegd aan de databank van veroordeelden.

Verschillende bronnen bevestigen dat Stephaan D.L. eergisteren tijdens een nieuwe ondervraging de 26 jaar oude moord bekende. De man was drie weken geleden gearresteerd toen de DNA-databank van veroordeelde criminelen een match had opgeleverd met een onbekend DNA-spoor dat destijds werd gevonden op het lichaam van Ariane Mazijn.

De 30-jarige conciërge werd op 17 juni 1992 gewurgd teruggevonden in haar appartement aan de Mechelsesteenweg. Stephaan D.L. had al toegegeven dat hij die 17de juni in het appartement was binnengestapt. Zogezegd was hij als ruitenwasser aan het werk op de Mechelsesteenweg en had hij zo contact gelegd met Ariane. De twee hadden ook intiem contact gehad, maar Stephaan D.L. beweerde aanvankelijk dat hij daarna was vertrokken.

Bewijs

Die stelling was moeilijk vol te houden door de overvloedige bewijslast, zoals DNA-sporen op het lichaam van Mazijn en de vingerafdrukken op een verlengkabel waarmee de vrouw was gewurgd. Dat beseften ook de advocaten van de ruitenwasser, die een nieuwe ondervraging vroegen. In zijn nieuwe verklaring geeft D.L. toe dat hij de vrouw met het snoer wurgde.

Na 26 jaar is de bekentenis een enorme opluchting voor de familie van Mazijn. Haar ouders hebben het niet meer mogen meemaken. Zij zijn overleden. Ook voor haar toenmalige vriend Joël Le Tanter (nu 70) zou een bekentenis een zware last van zijn schouders doen vallen. Speurders behandelden hem jarenlang als belangrijkste verdachte.