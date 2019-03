Ruim vijftig moraliteitsgetuigen op proces tegen neurochirurge jv

11 maart 2019

20u18

Bron: belga 0 Verspreid over drie zittingsdagen worden voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven ruim vijftig moraliteitsgetuigen opgeroepen in het proces tegen Mehrnaz Didgar. Zij moeten een gedetailleerd beeld ophangen van de van moord op haar dochter beschuldigde neurochirurge van UZ Leuven. De jury voor het proces werd vandaag samengesteld.

Mehrnaz Didgar (51) wordt beschuldigd van moord op haar 14-jarige dochter. De neurochirurge van UZ Leuven zou Eline Pans door verstikking om het leven hebben gebracht op haar appartement in Leuven op 26 juli 2017.

Verspreid over de tweede, derde en vierde zittingsdag komen van vrijdag 15 tot en met dinsdag 19 maart welgeteld 52 getuigen aan het woord die het grotendeels of zelfs uitsluitend zullen hebben over de moraliteit van Didgar. Onder hen bevinden zich veel gewezen collega's van het UZ Leuven, van artsen tot verpleegkundigen.

Niet alleen werknemers van de eigen campus Gasthuisberg worden opgeroepen.

Bijzonder emotioneel

Ook medisch personeel van het regionaal ziekenhuis Heilig Hart in Leuven. Daar voerde Didgar de dag voor de feiten twee operaties uit met een co-assistent, met wie ze tijdens de lunch openhartig over haar dochter praatte. Na de laatste operatie stortte de neurochirurge haar hart uit bij twee verpleegkundigen. Ze zei dat haar dochter niet meer verder wilde leven en dat ze er alleen voor stond. Didgar was bijzonder emotioneel en weende veel.

Het beste vriendinnetje van Eline komt getuigen over hun eindeloze gesprekken en sms-berichten. De familie van vader Steven Pans zal op het proces manifest aanwezig zijn op de getuigenbank. Van de Iraanse familie van Didgar is op de getuigenlijst geen spoor te bekennen.