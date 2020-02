Ruim twintig nieuwe beroepen op knelpuntberoepenlijst kv

07 februari 2020

04u17

Bron: Belga 0 De knelpuntberoepenlijst van de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB voor 2020 telt 22 nieuwkomers. Het gaat onder meer om begeleider in de kinderopvang, patissier, wijnkelner, belastingcontroleur, technoloog medische beeldvorming, winkelmedewerker en leerkracht in het lager onderwijs. Dat maakte minister van Werk, Hilde Crevits (CD&V), vandaag bekend.

Bij de nieuwe beroepen op de lijst was de nood aan extra personeel de voorbije jaren vaak ook al hoog. "Bij nieuwe knelpuntberoepen zoals polyvalent medewerker hotel of redder, spelen verschillende factoren een rol in de problematiek", luidt het. "De vraag naar een combinatie van competenties zoals klantvriendelijkheid, het kunnen omgaan met mondige klanten en talenkennis maakt het soms moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. De kloof tussen wat de kandidaten verwachten en wat de werkgever verwacht is vaak groot en kan de vlotte invulling van vacatures bemoeilijken."

In totaal zijn er dit jaar 188 knelpuntberoepen. De top tien blijft nagenoeg onveranderd. Technicus industriële installaties voert de lijst aan, gevolgd door werfleider, analist-ontwikkelaar ICT, vrachtwagenchauffeur, onderhoudsmecanicien, verpleegkundige, calculator bouw, technicus productieproces, tekenaar-ontwerper mechanica en tekenaar-ontwerper elektriciteit.



Technische beroepen vormen al meer dan tien jaar de hoofdmoot van de knelpuntberoepen. "Heel wat van deze technische beroepen vormen een probleem omdat er een tekort is aan technisch geschoolde kandidaten. De arbeidsmarkt verandert aan een razendsnel tempo waardoor de vaardigheden en kennis die nodig zijn, ook in sneltempo wijzigen", klinkt het.

"De knelpuntberoepenlijst geeft aan voor welke beroepen de krapte het sterkst voelbaar is, maar uit mijn gesprekken met werkgevers blijkt dat het zo goed als overal knelt", zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB.

Dit jaar zijn er ook weer zes beroepen die verdwijnen uit de knelpuntberoepenlijst. Het gaat onder andere om isoleerder in de bouw, keukenmedewerker en koetswerkbouwer.