Ruim miljoen inwoners erbij in Europese Unie, vooral door migratie TT

10 juli 2019

12u38

Bron: ANP, Eurostat 0 De Europese Unie telde op 1 januari bijna 513,5 miljoen inwoners, ruim een miljoen meer dan een jaar eerder. Er stierven 300.000 mensen meer dan er werden geboren, dus de groei is volgens het Europese statistiekbureau Eurostat het gevolg van migratie. De Belgische bevolking telde wel een natuurlijke groei.

Het is het tweede jaar op rij dat er meer mensen sterven dan geboren worden in de EU.

In achttien van de 28 lidstaten groeide de bevolking vorig jaar. In België woonden op 1 januari 11.467.923 mensen, ongeveer 70.000 meer dan een jaar eerder. Het grootste land blijft Duitsland, met 83 miljoen inwoners, goed voor 16,2 procent van het totaal. Frankrijk telt met 67 miljoen inwoners het tweede hoogste aantal.

In de EU werden in 2018 ongeveer 5 miljoen baby's geboren, bijna 118.000 minder dan een jaar eerder. In België werden 118.300 baby's geboren, terwijl er 110.700 mensen stierven.

De groei van de bevolking was het grootst in Malta. De Belgische bevolkingsaangroei was met 0,61 procent het zesde grootst in Europa. Het aantal inwoners kromp het meest in Letland (-7,5 procent), gevolgd door Bulgarije, Kroatië, Roemenië en Litouwen.