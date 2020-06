Ruim honderd verwaarloosde dieren in beslag genomen bij Waalse vrouw: “Ze zaten onder de luizen en parasieten” SVM

12 juni 2020

15u52

Bron: Belga 92 In Lessen (provincie Henegouwen) zijn op bevel van de burgemeester zo'n 120 verwaarloosde dieren in beslag genomen. Het gaat onder andere om katten, honden, kippen, cavia's, ganzen en een twintigtal schapen. De dieren behoren toe aan een vrouw van in de zestig die alleen woont.

De schapen en andere boerderijdieren werden opgevangen door de vzw Animaux en Péril. De honden en katten gingen naar de vzw Opale.

"De situatie waarin de dieren zich bevonden was dramatisch. Alles wijst erop dat dit al maanden aan de gang was", luidt het.

Zo verbleven de dieren in lamentabele omstandigheden op een onderkomen terrein, bezaaid met afval en rommel. Ze zaten onder andere opgesloten in twee oude vochtige caravans waarin het drukkend warm was. Er werden ook enkele kadavers aangetroffen. "De dieren zaten onder de parasieten en luizen. De meeste waren gedehydrateerd omdat ze te weinig water kregen", verklaarde Jean-Marc Montegnies van de vzw Animaux en Péril.

Niet aan proefstuk toe

De eigenares is met de verwaarlozing niet aan haar proefstuk toe. In 2008 en 2009 werden bij de dame in kwestie respectievelijk al eens 30 en 29 honden in beslag genomen.

De politie stelde een proces-verbaal op wegens inbreuken tegen het dierenwelzijn. Indien het parket besluit om de vrouw te vervolgen, riskeert ze een doorverwijzing naar de correctionele rechtbank en een celstraf tot drie jaar. De feiten kunnen haar ook een boete tot wel 1 miljoen euro opleveren. Indien het parket de vrouw niet vervolgt, kan de gemeente haar alsnog een boete tot 100.000 euro opleggen en haar verbieden om nog dieren te houden.