Ruim helft Vlaamse triagecentra voor coronavirus ontving nog geen cent van overheid (maar ze kregen wel extra werk) KVDS

13 mei 2020

10u31 12 Meer dan de helft van de corona-triagecentra in Vlaanderen heeft nog geen cent gezien van het Riziv. Dat meldt de huisartsenkoepel Domus Medica. En dat terwijl de centra er sinds vorige week een belangrijke taak bijkregen: het testen van mogelijk nieuwe patiënten.

De triagecentra werden opgezet door de verschillende huisartsenkringen aan het begin van de coronacrisis in ons land. Ze moesten patiënten onderzoeken die mogelijk besmet waren met het nieuwe virus. Daardoor bleef de ziekte buiten de bestaande huisartsenpraktijken en werden de ziekenhuizen ontlast, zodat die niet over hun maximumcapaciteit gingen.

Testen

Intussen zijn er 94 triagecentra in Vlaanderen, 45 in Wallonië en 12 in Brussel. Sinds vorige week maandag kregen ze er nog een opdracht bij. Ze moeten nu ook mogelijk nieuwe patiënten testen die door de huisarts worden doorverwezen. Van loon naar werk is echter geen sprake.





De afspraken rond de financiering van de centra bleven tot nu toe immers voor een groot deel dode letter, weten Domus Medica, Collège de Médecine Générale, Wachtposten Vlaanderen en de drie artsensyndicaten. “Meer dan de helft van de Vlaamse triagecentra heeft tot op vandaag geen enkele financiering gekregen”, klinkt het. “Daarnaast ontving geen enkel triagecentrum de beloofde opstartfinanciering. Nochtans lopen de kosten op en dat zullen ze blijven doen.”

Het Riziv beloofde nochtans heel snel om vergoedingen te voorzien voor de opstart, de medische consulten, de medische coördinatie, het administratief personeel en de verpleegkundigen.

Voor de artsenorganisaties kan dit niet langer. “Zorgverleners en ondersteunend personeel geven elke dag het beste van zichzelf om alles georganiseerd te krijgen in de triagecentra”, klinkt het. “Zij zijn een cruciale factor in het beheersen van de epidemie en de toestroom naar de ziekenhuizen. Dat op dit moment nog zoveel triagecentra geen vergoeding hebben ontvangen, is meer dan een brug te ver.”

