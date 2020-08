Exclusief voor abonnees

Ruim half miljoen Belgen was recent op vakantie in risicoland Frankrijk of Spanje: zetten we hiermee deur open voor derde virusgolf?

Sven Ponsaerts

28 augustus 2020

19u10

De zomervakantie loopt ten einde. Traditioneel is er het laatste weekeinde voor het begin van het nieuwe schooljaar nog een ‘grote retour’. Naar schatting een half miljoen, tot zelfs 700.000, Belgen verbleven de voorbije 14 dagen in Frankrijk of Spanje – reisbestemmingen die hoe langer hoe roder kleuren. Zetten we hiermee de deur open voor een mogelijke derde virusgolf? “Terugkeerders geven nieuwe zuurstof aan het virus”, waarschuwen experts.