Ruim half miljoen Belgen meldden vakantie aan Buitenlandse Zaken: meeste registraties voor VS en Turkije LH

04 juli 2019

13u55

Bron: Belga 1 Al 562.098 mensen hebben zich op de federale website Travellers Online geregistreerd sinds de lancering ervan in 2015. Tot vorig jaar waren dat er nog 427.735.

De website is van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken en dient om landgenoten of hun familieleden makkelijk te kunnen contacteren. Dit jaar gebeurden de meeste registraties voor reizen naar de Verenigde Staten en Turkije, zegt Dylan Volont, woordvoerder bij Buitenlandse Zaken.



Op travellersonline.diplomatie.be kunnen reizigers zich registreren zodat de FOD Buitenlandse Zaken op de hoogte is wanneer zij vertrekken naar het buitenland. Zo kan Buitenlandse Zaken de reiziger indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen wanneer er zich een ramp of noodsituatie voordoet. Bovendien kunnen familieleden op die manier snel op de hoogte gebracht worden van incidenten.



Op de website volstaat het om enkele persoonlijke gegevens in te vullen en een contactpersoon op te geven. Om privacyredenen worden al die gegevens twee weken na terugkeer gewist.

