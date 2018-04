Ruim één op de drie kmo's verwacht komende drie maanden personeel aan te nemen LB

02 april 2018

10u34

Bron: Belga 3 Meer dan een derde van de Belgische kmo's (33,8 procent) verwacht in de komende drie maanden nieuwe medewerkers in dienst te nemen. In Vlaanderen en Brussel gaat het met respectievelijk 35,2 en 37,4 procent zelfs om bijna vier op de tien. Dat blijkt uit de 31ste tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx.

In Wallonië is 29,3 procent van de kmo's van plan om in het komende kwartaal personeel aan te nemen. Dat is een daling met 13,5 procent in vergelijking met het vorige kwartaal. Voor heel België liggen de verwachtingen op ongeveer hetzelfde niveau als voor het tweede kwartaal van 2017 (32,9 procent).

Van alle kmo's met aanwervingsplannen, gaat het bij 73 procent ook daadwerkelijk om een uitbreiding van het personeelsbestand. Tien procent verwacht het komende kwartaal werknemers te ontslaan; de helft van hen zegt de werknemers die verdwijnen te zullen vervangen.

Bijna vier op de tien kmo's (37,7 procent) verwacht komend kwartaal ook meer werk op de plank. Volgens SD Worx gaat het om het op één na hoogste cijfer in de afgelopen vier jaar.

SD Worx bevroeg 781 bedrijven met 1 tot 99 werknemers. De foutenmarge bedraagt 3,5 procent.