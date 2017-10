Ruim één miljoen euro van Bulgaarse pooiers verbeurd verklaard KVE

Bron: Belga 0 thinkstock Vijf Bulgaren hebben celstraffen tot acht jaar en boetes tot 120.000 euro gekregen. De correctionele rechtbank van Antwerpen vond het bewezen dat ze deel uitmaakten van een criminele organisatie die in Bulgarije vrouwen geronseld had om ze te werk te stellen in het prostitutiemilieu. De inkomsten daaruit - liefst 1.068.400 euro - werden verbeurd verklaard. Vier van de vijf beklaagden mogen ook tien jaar niet meer in Antwerpen komen.

Het onderzoek was begin vorig jaar van start gegaan, maar de organisatie zou al sinds 2007 internationaal actief zijn. Veselin K. (29) leidde het Belgische prostitutieluik. Hij had drie jonge vrouwen via de 'loverboy-methode' aan zich gebonden en maakte elk van hen wijs dat zij voor hem de enige was. De vrouwen werkten zich uit de naad om toch maar voldoende geld te verdienen, zodat ze hem konden gaan opzoeken in Bulgarije.



Veselin K. kwam slechts sporadisch naar België en Nederland en liet het toezicht op de slachtoffers aan zijn vier medebeklaagden over, die elk één prostituee onder zich hadden. De zeven slachtoffers werden in vitrines in Antwerpen, Schaarbeek en Amsterdam gezet. Hun inkomsten werden overgebracht naar Bulgarije.



De beklaagden ontkenden iedere betrokkenheid bij mensenhandel en betwistten dat de prostituees werden uitgebuit. Ventseslav S. (26), Valentin V. (32) en Martin P. (26) voerden aan dat de betrokken vrouwen hun vaste partners zijn, met wie ze ook samenwonen, en dat ze zich vrijwillig prostitueerden. "Het feit dat zij zich niet als slachtoffer beschouwen is niet relevant. Het is eerder een indicatie van hoe goed de vrouwen misleid werden", oordeelde de rechtbank.



Zo was ook de vijfde beklaagde, Kalina T. (21), eerst zelf een slachtoffer van Veselin K. Later begon ze echter ook een prostituee uit te buiten, wellicht om bij hem op een goed blaadje te blijven. Zij kreeg twee jaar cel, Ventseslav S., Valentin V. en Martin P. ieder zes jaar en Veselin K. moet acht jaar brommen.





