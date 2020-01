Ruim een derde meer flexi-jobbers in 2019 HLA

27 januari 2020

16u11

Bron: Belga 0 Het aantal Belgen dat gebruikmaakt van het statuut van flexi-jobs, gaat nog altijd in stijgende lijn. Eind 2019 waren er 69.301 unieke gebruikers, 35 procent meer tegenover eind 2018. Dat blijkt uit de jongste cijfers van minister van Sociale Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld). "2019 is opnieuw een topjaar geweest. De Belg heeft duidelijk zijn weg gevonden naar het statuut, dat extra werkgelegenheid creëert", aldus de minister.

Het flexi-jobstatuut kwam er in 2015 om zwartwerk te bestrijden, vooral in de horeca. Wie al een job heeft - minstens 4/5 - kan daarmee onbeperkt bijklussen zonder een deel van de verloning te moeten afstaan. Alleen de werkgever betaalt een sociale bijdrage, van 25 procent. Sinds januari 2018 kunnen ook gepensioneerden flexi-jobben.

Vooral in die laatste categorie is er forse groei: het aantal gepensioneerden dat bijverdient als flexi-jobber lag eind vorig jaar net onder de 10.000 (9.897). Dat is bijna een verdrievoudiging op een jaar tijd. Gemiddeld verdient een flexi-jobber 5 uur per week bij, maar voor gepensioneerden gaat het om gemiddeld 7 uur per week.

Driekwart van de flexi-jobs wordt in het weekend gepresteerd. Volgens minister De Backer doet het statuut waarvoor het bedoeld is: pieken in de horeca (45.500 flexi-jobbers) en de handel (12.768) opvangen. Bij die laatste categorie werd vorig jaar de grootste stijging (+86 procent) opgetekend.

Volgens minister De Backer, die het systeem graag wil uitgebreid zien naar andere sectoren zoals de bouw of de taxisector, brengen de flexi-jobs jaarlijks zowat 30 miljoen euro aan inkomsten voor de sociale zekerheid op.