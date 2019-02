Ruim derde van ritten De Lijn niet uitgevoerd in Vlaams-Brabant door staking ADN

15 februari 2019

08u01

Bron: Belga 0 Het busverkeer van De Lijn in Vlaams-Brabant verloopt ook deze ochtend met veel problemen. "Iets meer dan 60 procent van de vroege ochtendritten is uitgereden", meldt De Lijn. Chauffeurs staken tegen wat zij noemen een schrijnend personeelstekort en onrealistische rij- en rusttijden.

De hinder door de staking is voelbaar op de streeklijnen in de hele provincie (regio's Dilbeek, Grimbergen en Leuven). Ook het stadsnet Leuven (lijnen 1 tot 9) blijft sterk verstoord. Dat geldt ook voor heel wat schoolritten. Van de eigen buschauffeurs ging volgens De Lijn amper een kwart aan de slag. De chauffeurs van de onderaannemers rijden wel.

De openbaarvervoermaatschappij verwacht dat er de hele dag minder bussen zullen rijden dan normaal in Vlaams-Brabant. Welke bussen wel of niet rijden, staat op de website verstoring.delijn.be.



De staking in Vlaams-Brabant brak gisteren uit. Deze voormiddag is overleg gepland tussen directie en vakbonden. In de provincie Limburg werd daarentegen gisteren een akkoord bereikt. Het busverkeer verloopt er zoals verwacht weer normaal.