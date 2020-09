Ruim anderhalf miljoen aanvragen voor gratis treintickets op week tijd JOBR

07 september 2020

15u30

Bron: Belga 2 Spoorwegmaatschappij NMBS heeft op een week tijd meer dan 1,5 miljoen aanvragen gekregen voor de gratis twaalfrittenkaart, zo zegt ze maandag. Dat komt dus overeen met potentieel 18 miljoen gratis ritten van oktober tot en met maart. De “Hello Belgium Railpass”, zo heet de speciale twaalfrittenkaart, kan nog tot eind september worden aangevraagd.

De Belgische regering besliste in juni om alle Belgen gratis treinritten aan te bieden. De maatregel is bedoeld om de toeristische sector in ons land een duwtje in de rug te geven. Tot en met 30 september kunnen alle inwoners van België die ouder zijn dan 12 jaar de kaart aanvragen via de website van de NMBS. Die zal vanaf 5 oktober recht geven op twee gratis enkele treinritten per maand, en dat gedurende zes maanden.

De lancering van de gratis treintickets werd eerder twee keer uitgesteld uit vrees voor overbevolkte treinen.

Lees ook:

Ontdek met je gratis Hello Belgium Railpass de uithoeken van België: 8 verrassende bestemmingen

Op 24 uur tijd bijna 500.000 aanvragen voor de gratis twaalfrittenkaart van NMBS

NMBS vraagt uitstel gratis railpass “omwille van evidente redenen van sanitaire veiligheid”