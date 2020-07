Ruim acht procent meer miljonairs in ons land op een jaar tijd ISA

09 juli 2020

15u05

Bron: BELGA 6 De rangen van de Belgische miljonairs zijn vorig jaar fors toegenomen. Consultant Capgemini telde er zowat 132.000 in 2019, goed voor een toename met 8,5 procent.

Het gaat om de Belgen met een investeerbaar vermogen van minstens 1 miljoen dollar (zowat 882.000 euro), zo leert het donderdag gepubliceerde rapport over 's werelds rijksten. De Belgische miljonairs wegen samen meer dan 332 miljard dollar of zo’n 293 miljard euro (+8,7 procent).



Gemiddeld bezitten deze gefortuneerde particulieren 2,5 miljoen euro. Als je de cijfers vergelijkt met 2012 is het aantal Belgische dollarmiljonairs met meer dan 60 procent toegenomen en hun vermogen met meer dan 62 procent.

De rijkdom van deze welstellende Belgen zit voor 28 procent in cash Robert van der Eijk

“De rijkdom van deze welstellende Belgen zit voor 28 procent in cash”, zei Robert van der Eijk, topman van Capgmini Invent Belux, tijdens een persconferentie. De zogenaamde 'alternatieve investeringen' zijn goed voor een gewicht van 18 procent en vastgoed vertegenwoordigt 16 procent. Dan zijn er nog de vaste inkomsten met 17 procent en de aandelen met 20 procent.



Op wereldschaal namen het aantal miljonairs en hun rijkdom met bijna 9 procent toe. Noord-Amerika en Europa leiden de dans, waarmee voor het eerst sinds 2012 Azië en de regio van de Stille Oceaan niet de grootste toename kent.

6 tot 8 procent

Het gaat om gegevens van 2019, dus zonder impact van de coronapandemie. Tot en met eind april schat Capgemini dat de rijken van de planeet 6 tot 8 procent van hun vermogen hebben zien verdampen in vergelijking met eind vorig jaar.

Het consultancybedrijf keek voor het rapport naar 71 landen die samen 98 procent van het mondiale bruto binnenlands product vertegenwoordigen en 99 procent van de mondiale beurswaarde. Voor het onderzoek werden meer dan dan 2.500 rijken geïnterviewd met een investeerbaar vermogen van 1 miljoen dollar en meer. Het gaat om alle vormen van vermogen, op de gezinswoning, verzamelobjecten, consumptiegoederen en duurzame goederen (bijvoorbeeld een auto) na. Ze werden geïnterviewd in januari en februari van dit jaar.