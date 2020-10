Ruim acht op de tien Vlamingen gaan jaarlijks naar de huisarts HLA

06 oktober 2020

11u26

Bron: Belga 0 Het aantal Vlamingen dat jaarlijks naar de huisarts gaat, neemt weer toe. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. In 2018 had 86 procent van de inwoners van het Vlaamse Gewest minstens 1 contact met de huisarts. Dat percentage was tussen 1997 en 2013 beperkt gedaald, maar tussen 2013 en 2018 is er weer sprake van een toename.

Vrouwen hadden vaker dan mannen minstens 1 contact met de huisarts in 2018. Van de jongeren en de volwassenen tot 44 jaar had minder dan 85 procent contact met de huisarts. Bij de 75-plussers ging het om meer dan 95 procent. Het percentage personen dat jaarlijks minstens 1 keer contact had met de huisarts lag in 2018 in het Vlaamse Gewest hoger dan in de andere gewesten. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag het percentage het laagst, met net geen 80 procent.

Statistiek Vlaanderen meldt dinsdag ook dat 11 procent van de inwoners van het Vlaamse Gewest in 2018 gehospitaliseerd werd. Het gaat daarbij om een opname in een ziekenhuis met minstens 1 overnachting. Het aandeel personen dat gehospitaliseerd werd, steeg tussen 2013 en 2018, maar die stijging is statistisch niet significant, klinkt het.

Het percentage hospitalisaties neemt toe met de leeftijd. Meer dan een op de vijf 75-plussers werd in 2018 gehospitaliseerd. Voorts is er ook een verschil in ziekenhuisopnames naar opleidingsniveau. Personen met een diploma hoger onderwijs werden minder gehospitaliseerd dan lager opgeleiden.

Het percentage personen dat gehospitaliseerd werd in 2018 lag in het Vlaamse Gewest ook hoger dan in de andere gewesten. Vooral met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is het verschil groot: daar lag het percentage dat gehospitaliseerd werd op 8 procent.

