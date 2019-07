Ruim 80 procent leerlingen geslaagd voor Grote Voetgangers- en Fietsexamen KVDS

09 juli 2019

12u45 0 Verkeer Meer dan 8 leerlingen op de 10 zijn dit jaar geslaagd voor het Grote Voetgangers- en Fietsexamen. Dat meldt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). De cijfers liggen iets lager dan vorig jaar, maar er nam wel de helft meer leerlingen deel.

Met 48.959 waren ze, de leerlingen van het vierde en het zesde leerjaar die dit jaar het Grote Voetgangers- en Fietsexamen aflegden. Dat test de verkeersvaardigheid van kinderen en wordt in een kant-en-klaarpakket aangeboden aan alle lagere scholen in Vlaanderen en Brussel. Het aantal deelnemers lag de helft hoger dan vorig jaar, toen 33.573 leerlingen het examen deden.

Oefenen

Kinderen van het vierde leerjaar legden het Grote Voetgangersexamen af. 90 procent van de 23.534 leerlingen die deelnamen, slaagde voor alle onderdelen. Vorig jaar slaagde nog 92 procent van de 17.122 deelnemende leerlingen.





Het Grote Fietsexamen werd voorgeschoteld aan leerlingen van het zesde leerjaar. 84 procent van de 25.425 deelnemers slaagden voor alle onderdelen. Vorig jaar was dat nog 89 procent van de 16.452 leerlingen die aan de test meededen.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wijst ouders op het belang van voldoende oefenen met hun kind. “Met zeer praktische verkeerseducatie en verkeerstoetsen willen we kinderen voorbereiden op het verkeer. Ook dit jaar is de grote meerderheid van de kinderen met glans geslaagd en dat is goed nieuws. Zowat 1 op de 10 slaagt echter niet en dat komt vooral omdat ze buiten de school als voetganger of fietser onvoldoende ervaring hebben opgebouwd. Ik roep alle ouders dan ook op om daar vanaf jonge leeftijd aandacht aan te besteden”, aldus de minister.