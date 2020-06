Ruim 80 kwaadwillige oproepen per dag naar noodcentrale 112 Aantal kwaadwillige oproepen naar noodcentrale in stijgende lijn JOBR

04 juni 2020

17u05 0 Het aantal kwaadwillige oproepen naar het noodnummer 112 zit de jongste jaren weer in de lift. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V). Het aantal kwaadwillige telefoontjes kwam vorig jaar neer op ruim 80 oproepen per dag.

Na een daling van het aantal kwaadwillige oproepen in 2016 en 2017, is de jongste jaren weer een stijging merkbaar. Ook het totale aantal oproepen naar 112 zit in stijgende lijn. In 2019 kreeg de noodcentrale 2.928.454 oproepen, waarvan 878.500 oneigenlijke. Daarvan waren er 615.000 zogenaamde broekzakoproepen, dat zijn oproepen die per ongeluk gebeuren, en zowat 30.000 kwaadwillige oproepen, of meer dan 80 per dag. Dat zijn er meer dan in 2018, waarin er 28.000 kwaadwillige oproepen binnenkwamen. In 2017 werd er 26.600 keer kwaadwillig naar de noodcentrale gebeld.

Verschil tussen leven en dood

“Ongelukken kunnen gebeuren, maar noodnummers zijn belangrijke en cruciale contactmiddelen”, zegt Barbara Pas. “Elk ongeluk en zeker elke grap of kwaadwillige oproep kan het verschil betekenen tussen leven en dood. De operatoren van de hulplijnen hebben maar twee handen en wie misbruik maakt van hun tijd, zorgt ervoor dat hulpbehoevenden langer dan nodig aan de lijn moeten blijven. De straffen die voorzien zijn dienen dus zoveel mogelijk ook effectief uitgevoerd te worden”, aldus de fractievoorzitter.

Een andere opvallende vaststelling is dat er in Wallonië veel sneller het noodnummer 112 gebeld wordt dan in Vlaanderen. Van de 2.928.454 oproepen in 2019 kwamen er 459.114 uit het Brussels Gewest, dat is 15,68%. Welgeteld 1.185.237 oproepen of 40,47% kwam uit Wallonië en 1.284.103 oproepen of 41,94% uit Vlaanderen.

