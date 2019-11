Ruim 80.000 patiënten zullen tot 600 euro meer uit eigen zak moeten betalen ADN

19 november 2019

16u07

Bron: Belga 119 Ruim 80.000 kwetsbare patiënten zullen tot 600 euro meer uit eigen zak moeten betalen vanaf 2020. Dat komt omdat de federale beschermingsmaatregelen tegen een oplopende factuur dan niet langer gelden voor de gezondheidsdomeinen die werden overgeheveld op deelstaatniveau. Dat melden de Socialistische Mutualiteiten vandaag.

In de federale ziekteverzekering zijn een aantal beschermingsmaatregelen uitgewerkt om patiënten te beschermen tegen oplopende kosten. Zo is er de maximumfactuur, die gezinnen beschermt tegen hoge kosten. Al de kosten die een patiënt heeft, worden federaal bijgehouden. Wat boven de maximumfactuur zit, wordt door de beschermingsmaatregel terugbetaald.

Niet meer meegerekend

De zesde staatshervorming die in 2011 overeen werd gekomen, voorzag echter de overheveling van een aantal gezondheidsdomeinen naar de deelstaten. Omdat kosten voor bepaalde sectoren, zoals een verblijf in een revalidatiecentrum, vanaf 2020 onder de bevoegdheid van Vlaanderen komen, worden die niet meer meegerekend bij de federale beschermingsmaatregelen.



Tot 2020 werd er een overgangsmaatregel aangenomen waardoor de uitgaven op deelstaatniveau nog in de federale kostentellers en dus beschermingsmaatregelen worden opgenomen. Op het Verzekeringscomité van 18 november 2019 werd evenwel meegedeeld dat er geen alternatief is uitgewerkt voor na het aflopen van de overgangsmaatregel. Met als gevolg dat de rekening voor bepaalde patiënten gaat oplopen, schrijven de Socialistische Mutualiteiten.

“Schuldig verzuim”

Volgens de mutualiteiten verliezen 12.000 tot 13.000 patiënten daardoor terugbetaling van remgeld. Zo'n 7 procent van de Belgen met een statuut chronische aandoening dreigt dat statuut te verliezen en zou 100 euro meer uit eigen zak moeten betalen. Daarnaast dreigt nog eens het verlies van de zorgforfait voor chronische zieken, wat kan oplopen van 312 tot 624 euro per jaar voor een patiënt. In totaal gaat het om 80.000 patiënten die meer moeten betalen.

De Socialistische Mutualiteiten roepen alle betrokken overheden op tot een snelle en gecoördineerde oplossing. Ze eisen dat gelijkaardige beschermingsmaatregelen op deelstaatniveau worden uitgewerkt of dat de overgangsmaatregel die nu van kracht is, blijft gelden. "Dit is schuldig verzuim en politieke onverantwoordelijkheid op alle niveaus. We kunnen dit niet aanvaarden. We hebben al in 2011 gewezen op het probleem, tijd genoeg om een oplossing te vinden", zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten.

