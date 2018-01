Ruim 77 miljoen eieren vernietigd en 1,9 miljoen kippen geruimd door fipronilschandaal EB

20 januari 2018

Bron: Belga 0 Door het fipronilschandaal zijn in België in totaal 77.375.000 eieren vernietigd en 1.900.000 kippen geruimd. Dat zegt de federale minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) in La Dernière Heure.

"Het FAVV (het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat heel wat kritiek te verwerken kreeg op het hoogtepunt van de fipronilcrisis, red.) heeft zijn werk bij ons uitstekend gedaan. Ter vergelijking: in Nederland zijn er nog eieren met fipronil en maar liefst een honderdtal bedrijven is er nog steeds gesloten", zegt Ducarme.

Extra steun

De minister maakt ook bekend dat hij van de Europese Commissie groen licht heeft gekregen om 15 miljoen euro vrij te maken om getroffen pluimveehouders te steunen. Dat bedrag komt boven op de 15 miljoen euro die al was voorzien voor de distributie- en de voedingsmiddelenindustrie. "We zullen een groene lijn ter beschikking stellen aan zij die door de crisis getroffen zijn. Ze kunnen tot eind april een dossier indienen. Eens een akkoord in hun dossier wordt bereikt, kunnen de slachtoffers worden terugbetaald."