Ruim 7 procent meer gevallen van agressie tegen NMBS-personeel FVI

14 juni 2019

12u42

Bron: Belga 0 In 2018 werden 1.250 gevallen van agressie geregistreerd ten aanzien van personeelsleden van de NMBS. Dat is een stijging met 7,3 procent in vergelijking met het jaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een schriftelijke vraag van Inez De Coninck (N-VA).

Van de 1.250 meldingen hadden er 504 betrekking op bedreigingen en 297 op beledigingen. In 160 gevallen was er sprake van slagen en verwondingen, in 289 op lichte geweldplegingen.

In vergelijking met 2017 nam het aantal gevallen van slagen en verwondingen af met 15,3 procent, maar was er een stijging van het aantal lichte geweldplegingen (+8,6 procent), bedreigingen (+19,1 procent) en beledigingen (+3,5 procent). Het treinpersoneel (1.039) was in 2018 vaakst slachtoffer, gevolgd door verkoopspersoneel (138), operationeel personeel (67) en leden van Securail (6).

Om het aantal gevallen van agressie te beperken voerde de NMBS op 10 juni 2018 een nieuwe vertrekprocedure in waarbij de treinbegeleider meteen na het vertreksignaal alle deuren sluit. In de vorige procedure bleef na het vertreksignaal nog één deur open tot de trein in beweging kwam.

Daarnaast heeft Securail op een aantal gevoelige trajecten meer preventieve patrouilles ingezet, werd er nauwer samengewerkt met ordediensten en blijvend ingezet op opleiding personeel om conflictsituaties te behandelen. In november 2018 werd ook de communicatiecampagne #StopAgressieNMBS gelanceerd.