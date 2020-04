Ruim 7 op de 10 Vlaamse dierenasielen vragen ondersteuning JG

23 april 2020

13u05

Bron: Belga 0 Van de 162 erkende dierenasielen in Vlaanderen hebben er 116 een aanvraag ingediend om 3.000 euro ondersteuning te krijgen van de Vlaamse overheid. Dat blijkt uit cijfers van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Asielen kunnen nog tot en met morgen een aanvraag indienen.

"Veel asielen merken dat de kanalen die normaal gezien gebruikt worden om fondsen en goederen in te zamelen voor het asiel, stilvallen door de coronamaatregelen", zegt Weyts. "Ik hoop dat deze steun hen kan helpen om deze moeilijke tijd door te komen."

De dierenasielen ontsnappen niet aan de impact van de coronacrisis. De asielen mogen wel verder werken en mogen ook op afspraak bezoekers ontvangen. Toch heeft de crisis een zware impact gehad op de dierenasielen: normale inzamelingen van voedsel, andere goederen en giften, kwamen tijdens de lockdown in het gedrang.



Eén dag voor de deadline hebben 116 van de 162 dierenasielen een aanvraag ingediend voor 3.000 euro ondersteuning van de Vlaamse overheid. Het bedrag wordt begin mei uitbetaald. De asielen krijgen daarna nog de tijd tot 30 oktober om te voldoen aan de voorwaarden voor deze financiële ondersteuning, zoals het actief gebruik maken van het beheerprogramma Animal Shelter en dieren ter adoptie aanbieden via de website www.adopteereendier.be.

"Dit is ook een blijk van erkentelijkheid, omdat de asielen zelfs in crisistijd hun fantastische werk blijven doen", zegt Weyts. "In de komende maanden maak ik ook verder werk van een structureel financieel ondersteuningsmechanisme voor alle erkende dierenasielen in Vlaanderen", aldus de N-VA-minister.