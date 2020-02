Ruim 600 nieuwe automobilisten dagen niet op voor verplichte opfrisles IB

16 februari 2020

04u31

Bron: Belga 1 Vorig jaar zijn meer dan 600 pas geslaagde automobilisten niet komen opdagen voor een verplicht terugkommoment. Zij riskeren een boete tot maximum 4.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, waarover De Zondag vandaag bericht.

Bij een op de vijf auto-ongevallen in Vlaanderen is een jonge automobilist betrokken. Om dat aantal terug te dringen, is er sinds 1 januari 2019 een verplicht terugkommoment, te volgen zes tot negen maanden na het aanvragen van het definitief rijbewijs B.

De kostprijs van dat terugkommoment bedraagt 102 euro. "Vorig jaar moesten 17.444 personen het moment volgen en 96 procent van hen heeft dat ook gedaan. Ruim 1.500 bestuurders reageerden niet op de eerste herinneringsbrief, 619 onder hen lieten ook de tweede voorgestelde termijn passeren en kregen een proces-verbaal", zegt Nick Arys, woordvoerder van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Wie twee keer niet komt opdagen, riskeert een boete tot maximum 4.000 euro. "De eerste bestuurlijke boetes zullen eind maart worden uitgereikt.”