Ruim 60 procent van de opsporingsberichten binnen het jaar opgelost jv

07 januari 2020

07u53

Bron: belga 0 Vorig jaar heeft de federale politie 444 opsporingsberichten verspreid en 63 procent daarvan werd binnen het jaar opgelost. Dat melden de kranten van de groep Sudpresse. Meestal ging het om personen die als vermist waren opgegeven.

De 444 opsporingsberichten die de federale politie in 2019 verspreid heeft, waren er 26 meer dan in 2018 (+6 procent). Daarvan werden er 281 (63 procent) binnen het jaar opgelost. Van de 444 opsporingsberichten hadden er 252 (57 procent) betrekking op een verdwijning. Dat waren er 17 procent meer dan in 2018 (216). "Bijna 90 procent van de verdwijningsberichten werd opgelost", aldus Alain Martens, de commissaris die verantwoordelijk is voor de bevoegde dienst.

"Het is normaal dat opsporingsberichten over vermiste personen het snelst worden opgelost. Het gaat vooral om mensen die depressief zijn of die bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer hebben. Door de inzet van onder meer een helikopter of honden kunnen we snel vooruitgang maken in zo'n dossier."

Wanneer in een strafrechtelijk onderzoek niet het gewenste resultaat werd geboekt, wordt als laatste hulpmiddel een beroep gedaan op de opsporingsberichten.