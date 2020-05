Ruim 57 procent van woonzorgcentra coronavrij AW

05 mei 2020

18u41

Bron: Belga 2 Zowat 57,5 procent van de woonzorgcentra telt geen coronabesmettingen. Dat blijkt uit de zelfrapportage van de woonzorgcentra, gaf Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) mee in het Vlaams Parlement. Twee weken geleden rapporteerde nog minder dan de helft van de residentiële voorzieningen voor ouderenzorg coronavrij te zijn. "Hoe meer we testen, hoe duidelijker het wordt dat we met een beperkt aantal woonzorgcentra zitten dat een groot aantal besmettingen telt", aldus Beke.

Bewoners en personeel in woonzorgcentra werden in eerste instantie niet systematisch getest, maar daar kwam enkele weken geleden verandering in. De voorzieningen met vermoedelijk grote uitbraken van het virus werden eerst getest, maar intussen zijn ook heel wat andere woonzorgcentra de revue gepasseerd. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gaf dinsdag een stand van zaken in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.



Van alle woonzorgcentra blijkt ongeveer 57,5 procent coronavrij. Dat is toch wat de voorzieningen zelf rapporteren. Twee weken geleden was dat nog voor minder dan de helft van de woonzorgcentra het geval. "Hoe meer we testen, hoe duidelijker het wordt dat we met een beperkt aantal woonzorgcentra zitten dat een groot aantal besmettingen telt", aldus Beke.



Iets meer dan een kwart van de woonzorgcentra rapporteert minder dan 10 procent besmettingen onder de bewoners, waarbij zowel vermoedelijke als bevestigde gevallen worden meegeteld. "In 83 procent van de woonzorgcentra tellen we minder dan 10 procent besmette bewoners. Dat zijn bemoedigende cijfers", aldus Beke.



Tot slot kampt ruim 4 procent van de voorzieningen wel met een grote uitbraak van het virus: daar is meer dan 30 procent van de bewoners vermoedelijk of bevestigd besmet met corona. Dat cijfer blijft volgens de minister min of meer constant. In totaal zijn ruim 40.000 bewoners getest, van wie er net geen 5,5 - of ruim 2.200 - coronapositief bleken.

Personeel

Van het zorgpersoneel in woonzorgcentra zijn er intussen ruim 61.500 getest. Daarvan bleek 2 procent, of 1.365 mensen, besmet met het coronavirus. Van alle personeelsleden die symptomen van corona hebben, test uiteindelijk maar 10 procent positief. Bij de bewoners is dat iets minder dan 30 procent.

In de zorgvoorzieningen voor mensen met een handicap van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) tot slot zijn er intussen 32 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het aantal bevestigde besmettingen staat net als vorige week op 217, en het aantal voorzieningen dat kampt met een - al dan niet vermoedelijke - uitbraak van het coronavirus is gedaald van 54 naar 47.