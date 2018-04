Ruim 500 rouwenden nemen afscheid van Herentse busschauffeur die heldendaad verrichtte Stefan Van de Weyer

07 april 2018

18u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ruim vijfhonderd aanwezigen kwamen in de aula van begrafenissen Pues in de Eikestraat in Winksele-Delle afscheid nemen van Rudy Veugelen uit Herent. De 39-jarige buschauffeur uit Herent kwam vorig weekend om het leven bij een zwaar busongeval in het Duitse Aschaffenburg.

Hij kon niet meer tijdig remmen voor een traag rijdende truck, uitwijken was geen optie. Met deze laatste beslissing redde hij het leven van de 44 inzittenden van de bus. Gezien het Duitse parket besliste om pas maandag een autopsie op hem uit te voeren werd het een afscheid zonder stoffelijk overschot van de held.

Het was buiten aanschuiven om binnen te raken, velen moesten de dienst rechtopstaand bijwonen. Ongeveer vijftig aanwezigen moesten het afscheid vanaf de hal buiten de zaal volgen. Rudy’s zoon Thomas raakte bij het merendeel van de gasten een gevoelige snaar. “Liefste papa, je bent het belangrijkste dat ze van ons hebben afgenomen. Waarom straffen ze ons zo? Je bent en blijft mijn held, mijn voorbeeld, mijn alles. Mensen vragen me: “Hoe moet je nu verder zonder je papa?” Maar ik moet niet verder zonder je, ook al zie ik je niet, ik weet dat je bij me bent bij elke stap, traan en glimlach”, klonk het.