Ruim 500 Catalanen betuigen in Brussel steun aan hun regering MV

14u20

Bron: Belga 1 twitter In het Brusselse Jubelpark hebben zich zondagmiddag ruim 500 Catalanen uit verschillende Europese landen verzameld om hun steun te betuigen aan de afgezette Catalaanse regering en de ministers van die regering die in de gevangenis zitten.

Drie andere afgezette Catalaanse ministers die naar Brussel zijn gevlucht, Maria Serret i Aleu, Antoni Comín i Oliveres en Clara Ponsatí i Obiols, waren aanwezig en riepen de betogers op de moed niet te verliezen. "Europa moet naar ons luisteren", klonk het. "Wij zullen deze strijd op democratische wijze winnen."

"Wij zijn naar hier gekomen om duidelijk te maken dat de Spaanse regering ons niet het zwijgen kan opleggen", zei de afgezette Catalaanse minister voor Landbouw Maria Serret i Aleu. "Wij hebben het recht onze eigen toekomst te kiezen. Dit is een positief project, voor een betere samenleving, voor meer rechtvaardigheid, voor meer democratie. Ondanks de wreedheid en de repressie waar we mee geconfronteerd zijn geweest, zijn wij, Catalanen, altijd vredevol en vredelievend gebleven. Dat is onze grote kracht. Daarom zullen we ook winnen. Daarom is het belangrijk dat iedereen sereen en overtuigd blijft."

Haar collega van Gezondheid Antoni Comín Oliveres had het over de Catalaanse ministers die in Spanje in de gevangenis zitten en spaarde zijn kritiek aan het adres van de Spaanse en Europese overheden niet.

"Gevecht tussen democratie en autoritarisme"

"De EU is ooit opgericht om ervoor te zorgen dat totalitarisme en fascisme nooit zouden terugkeren", klonk het. "Maar in Spanje is nu een gevecht bezig tussen de democratie en het autoritarisme. Een volwassen democratie lost een probleem als het Catalaanse op via een referendum, niet via de rechtbanken. Spanje heeft een groot democratisch probleem. Gisteren zijn een miljoen mensen op straat gekomen om de vrijlating te eisen van onze collega's. Dat is het beste bewijs dat zij politieke gevangenen zijn."

"Maar geen enkele rechtbank, geen enkele politiemacht kan een heel volk in de cel stoppen", ging de minister verder. "Daarom is het belangrijk dat iedereen op 21 december gaat stemmen, om van die totaal illegitieme verkiezingen legitieme verkiezingen te maken, om die verkiezingen overtuigend te winnen."

Volgens de ministers en betogers vervolgt het Spaanse gerecht ook acht leraren en schooldirecteurs omdat die het in hun lessen hebben gehad op het politiegeweld op 1 oktober, de dag van het Catalaanse referendum.

"Het is een regelrechte schande, een aanval op het onderwijs", zei EU-parlementslid Josep-Maria Terricabras. "Het is vreselijk dat de EU niet begrijpt dat ze niet aan de kant kan blijven staan als zoiets gebeurt. De EU heeft ons evenveel nodig als wij hen, zij mag er niet alleen zijn voor de banken en multinationals."

Concentració a Brussel·les de suport al Govern legítim de la Generalitat. Tingueu confiança perquè això ho guanyarem. #LlibertatPresosPolitícs #SupportCatalonia #FreePoliticalPrisoners pic.twitter.com/qFbfCQXA36 Josep-M. Terricabras(@ jmterricabras) link

Speeches from @lizcastro @jmterricabras 3 Catalan Ministers #brussels #freepoliticalprisoners # listen EU you were founded as to not see return dictatorship and facism says Antoni Comin pic.twitter.com/yQzwI45hYf EuropeanFreeAlliance(@ EUPARTYEFA) link