Ruim 5.000 leerlingen op basisschool kregen vandaag les over gevaren van sexting

23 oktober 2018

16u34

Bron: Belga 0 Vandaag kregen 250 klassen in Vlaamse lagere scholen les over sexting en andere risico's van het internet. Een aangepast lespakket moet de jongeren doen nadenken over de gevaren van het sturen van foto's. Dat is nodig, want bij Child Focus worden steeds vaker dossiers geopend over jongeren die slachtoffer worden van sexting.

Vandaag trokken 117 vrijwilligers naar lagere scholen. Ze wezen er 5.300 leerlingen op de troeven van internet, maar ook op de risico's die eraan verbonden zijn. Naast een focus op sexting kregen de jongeren ook tips over wanneer ze herkenbare beelden mogen doorsturen: vanaf wanneer ze een onbekende als vriend mogen beschouwen en hoe ze goede wachtwoorden kunnen instellen.

Voor 12 jaar

De lesuren worden gegeven door vrijwilligers van telecomoperator Proximus, die zo kinderen voor de leeftijd van 12 bewust wil maken hoe ze het internet verantwoordelijk kunnen gebruiken. Dat is vroeg, maar de meeste incidenten gebeuren al wanneer jongeren 13 à 14 jaar oud zijn. "We maken ze er bewust van dat een gemaakte foto altijd op het internet blijft staan", zegt lesgeefster Els De Vriendt. "Eender wie kan die foto oppikken en hen ermee belachelijk maken. Omgekeerd leren we dat pesten ook gevaren met zich meebrengt.” Vorig jaar stapte een 15-jarige jongen in Ninove nog uit het leven nadat een naaktfoto van hem begon te circuleren.

Proximus organiseert sinds 2010 tweemaal per jaar 'Safe & Fun’-acties. Child Focus levert het didactisch materiaal en zorgt voor de vorming van de vrijwillige medewerkers. Dankzij de actie zijn al meer dan 85.000 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar gesensibiliseerd.

