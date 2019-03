Ruim 40 procent van Belgen voorstander van kweekvlees TVC

13 maart 2019

14u43

Bron: Belga 0 Meer dan vier op de tien Belgen (42 procent) zijn voorstander van kweekvlees. In Vlaanderen gaat het zelfs om bijna de helft (47 procent). Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsos, uitgevoerd bij 1.001 Belgen in opdracht van GAIA. De dierenrechtenorganisatie lanceert een nieuwe campagne om slachtvrij vlees in de kijker te zetten.

In België vertegenwoordigen vegetariërs, pescotariërs (die geen vlees, maar wel vis eten) en veganisten slechts een klein deel van de bevolking (3 procent), zo blijkt uit de bevraging. Bijna een derde (31 procent) beschouwt zich wel als flexitariër, iemand die vlees al eens links laat liggen. Van hen zegt een meerderheid (55 procent) af en toe te kiezen voor vleesvervangers omwille van het dierenwelzijn. "Een positieve evolutie", zegt Gaia.

De dierenrechtenorganisatie liet Belgen ook bevragen over hun kijk op kweekvlees, vlees geproduceerd op basis van stamcellen. Zowat 42 procent van de Belgen blijkt voorstander te zijn en 39 procent zegt bereid te zijn om het te kopen als het tegen dezelfde prijs beschikbaar zou zijn als vlees van geslachte dieren, klinkt het. Een kwart (24 procent) is zelfs bereid om tot 10 procent meer te betalen.

Vooral dierenwelzijn duwt Belgen richting slachtvrij vlees: 57 procent zou kweekvlees eten omdat het hen in staat stelt echt vlees te eten zonder dierenleed. 52 procent is er ook van overtuigd dat het beter is voor het milieu.

Wij zijn ervan overtuigd dat de cellulaire landbouw, door geleidelijk aan de industriële vleesproductie te vervangen, zal bijdragen tot een vermindering van het dierenleed wereldwijd Voorzitter Gaia Michel Vandenbosch

Om kweekvlees nog meer in de kijker te zetten, lanceert Gaia nu de website kweekvlees.be, waar de organisatie meer uitleg geeft over de nieuwe manier van vleesproductie. "Voor Gaia is kweekvlees een van de grote revoluties van de 21e eeuw", zegt voorzitter Michel Vandenbosch. "Wij zijn ervan overtuigd dat de cellulaire landbouw, door geleidelijk aan de industriële vleesproductie te vervangen, ongetwijfeld zal bijdragen tot een vermindering van het dierenleed wereldwijd."

Volgens Vandenbosch moet Vlaanderen ook meer inzetten op de productie van kweekvlees. "Het onderzoek naar kweekvlees en de vooruitgang die geboekt wordt, vindt vandaag vooral plaats in Nederland, de Verenigde Staten en Israël. Vlaanderen mag de boot van deze veelbelovende innovatieve technologie niet missen", besluit hij.

Potentieel

Vlaams minister van van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) liet vorig jaar al onderzoeken of het kweken van vlees een toekomst heeft in Vlaanderen. "Uit die studie zijn twee punten naar voren gekomen", zegt zijn woordvoerder Thomas Pollet. "Ten eerste: kweekvlees heeft gigantisch veel potentieel en we moeten inzetten op de productie. En ten tweede: mensen weten niet goed wat het is en staan er een beetje afkerig tegenover."

"De campagne van Gaia is dus een goede actie waar we het inhoudelijk eens mee zijn, maar de organisatie is niet goed geïnformeerd", zegt Pollet. "Er wordt wel degelijk onderzoek gevoerd naar kweekvlees in Vlaanderen. Niet alleen bij universiteiten, maar ook bij productiebedrijven zelf. Het staat dus al verder dan het puur wetenschappelijk onderzoek.”