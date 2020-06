Ruim 4 procent landbouwbedrijven vreest faillissement op zeer korte termijn JOBR

15 juni 2020

14u54

Bron: Belga 1 Zo goed als de helft van de landbouwbedrijven ervaart als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen. Zonder kentering overleeft 17 procent maximaal drie maanden. Iets meer dan 4 procent van de landbouwbedrijven vreest zelfs op zeer korte termijn een faillissementsrisico. Dat blijkt uit een bevraging die de Boerenbond in mei hield onder zijn leden. De landbouworganisatie publiceerde de resultaten in zijn blad Boer&Tuinder.

In vergelijking met een gelijkaardige enquête in april steeg het percentage bedrijven met liquiditeitsproblemen in mei van 39,8 tot 47,5 procent. Het aandeel dat op korte termijn failliet dreigt te gaan, daalde dan weer van 4,9 tot 4,2 procent. De bezorgdheid over de bedrijfsactiviteiten is sinds de coronacrisis verdubbeld tot 7,27 op 10 in mei, wat iets minder is dan de 7,53 in april. Driekwart van de bedrijven stelt investeringen uit door de crisis.

Het omzetverlies in mei wordt geraamd op 25,2 procent. De voornaamste oorzaken hiervan zijn prijsdalingen, de moeilijkere logistiek, teruglopende vraag en onverkochte producten in sectoren zoals sierteelt en akkerbouw. Een mogelijk personeelstekort speelt nauwelijks een rol. De beschikbaarheid van seizoenarbeiders later op het seizoen blijft wel een zorg. Vooral bij fruit- en groentetelers.

Varkenssector

De zwaarst getroffen sector in mei was de varkenssector, met een omzetverlies van 35,3 procent. Voornaamste oorzaak is de moeizame internationale handel en de sterke prijsdalingen, waardoor Europa uit de markt geprijsd werd. “De fel gedaalde prijzen zorgen ervoor dat het Europees varkensvlees weer wat concurrentiëler geworden is op de internationale markten. Dat zorgt samen met de versoepelingen van de coronamaatregelen voor een voorzichtig, maar broos herstel”, klinkt het bij de Boerenbond.

