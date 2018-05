Ruim 4 op de 10 holebi's voelen zich onveilig op school Zuhal Demir (N-VA): politie en justitie moeten holebi's beter beschermen IB HA

11 mei 2018

08u00

Bron: Belga 3 Meer dan 40 procent van de holebi's voelt zich niet veilig op school. Een kwart kreeg zelfs al af te rekenen met fysiek geweld. Dat blijkt uit een eerste grote bevraging bij Vlaamse holebi- en transgenderscholieren door Çavaria, waarover de VRT vandaag bericht. Politie en gerecht moeten strenger optreden tegen geweld tegen holebi's. Dat staat in een actieplan van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA), melden de kranten van Het Mediahuis.

Leerkrachten

Een derde van de ondervraagde scholieren voelt zich onveilig vanwege zijn genderexpressie. Een kwart van de LGBT+-jongeren geeft aan dat ze de afgelopen maand minstens een dag afwezig waren door dat onveiligheidsgevoel.

Zo goed als alle ondervraagde jongeren zeggen dat ze al negatieve opmerkingen hebben gekregen over hun seksuele oriëntatie of genderexpressie. De helft geeft aan dat de leerkrachten daar nooit op ingaan. Tien procent hoort die opmerkingen zelfs van leerkrachten.

Ruim de helft was al slachtoffer van verbaal geweld, een kwart zelfs van fysiek geweld. 43 procent kreeg te maken met seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen of seksuele toespelingen. Acht procent is al eens voor zijn geaardheid in elkaar geslagen. Ook komen op veel scholen holebi- of transgenderthema's zelden aan bod tijdens de lessen.

Er is duidelijk nog werk aan de winkel Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V)

"Geschrokken"

"We zijn toch geschrokken van de cijfers", zegt Jeroen Borghs van Çavaria. "Anderzijds zijn er ook een aantal positieve dingen die we halen uit de enquête. Het blijkt dat een school die wel veel aandacht geeft aan holebi- en transgenderthema's en leerkrachten die zich daarvoor inzetten, wel een enorm positief effect hebben op het welzijn van holebi- en transgenderleerlingen."

"Resultaten delen"

Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageert verrast. "We zien dat er al veel veranderd is en veel verbetering is in de scholen, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel."

Zo zit ingaan tegen homofobie al vervat in de eindtermen, maar zijn scholen vrij hoe ze daar veruitwending aan geven. "Voor mij is het echt van belang dat we de resultaten delen met de scholen en dat iedereen voldoende alert is om er ook op toe te zien dat holebi-jongeren zich goed in hun vel kunnen voelen."

Politie en justitie

Discriminatie en geweld tegen holebi's en transgenders staat alvast op de agenda van staats­secretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA). In haar nieuwe actieplan wil Demir met de hulp van haar bevoegde collega's politie en gerecht extra alert maken én extra mogelijkheden geven in de strijd tegen homo- en transfobie. "Want die zijn, in open of verdoken vorm, helaas nog altijd aanwezig in onze maatschappij."

Er is nog veel nood aan toelichting en sensibilisering Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA)

In 2016 opende het gelijkekansencentrum Unia 104 dossiers, een serieuze stijging tegenover de jaren daarvoor. Concreet wil Demir 122 acties op poten zetten, met de hulp van acht federale en vijf regionale ministers, schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg.

Zo zullen politieagenten onder meer extra opleiding krijgen over de problematiek. Er komt ook een nationaal contactpunt voor misdrijven, en discriminatie van transseksuelen wordt zwaarder bestraft. Justitie zal ook onderzoeken waarom aangegeven haatmisdrijven zo vaak geseponeerd worden.

Moslimjongeren

Demir focust niet alleen in op repressie, maar zet ook in op de aanvaarding van holebi's door alle lagen van de bevolking. "Uit onderzoek blijkt dat vooral moslimjongeren het daar soms moeilijk mee hebben", zegt de N-VA-staats­secretaris. "Er is dus nog veel nood aan toelichting en sensibilisering."