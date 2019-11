Ruim 4.500 kleuteronderwijzers staan voor de klas in lager onderwijs SVM

07 november 2019

10u23

Bron: Belga 0 In Vlaanderen staan 4.558 leerkrachten met een diploma kleuteronderwijs voor de klas in de lagere school. Dat melden ‘De Standaard’ en ‘Het Nieuwsblad’. Het gaat meestal om tijdelijke vervangingen.

Dit schooljaar zijn er in Vlaanderen 48.696 personeelsleden actief in het lager onderwijs. Ruim tien procent heeft enkel een diploma kleuteronderwijs, zo blijkt uit tellingen net na de herfstvakantie. “Leerkrachten kleuteronderwijs worden tijdens hun opleiding klaargestoomd om indien nodig voor een klas te staan in de lagere school, met name in de eerste graad. Omdat men weet dat het in de praktijk soms nodig is”, zegt de woordvoerder van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

“Schoenmaker, blijf bij je leest”

Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt dit geen pedagogisch probleem wanneer het schoolteam de leraar ondersteunt. “Ons leerplan voor het basisonderwijs is een samenhangend onderwijsaanbod met een doorlopende leerlijn van 2,5 tot 12 jaar”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Crombez.

De socialistische onderwijsbond ziet dat anders. “Schoenmaker blijf bij je leest”, zegt Yves Vannijlen van ACOD Limburg. “De vlakke loopbaan moet aantrekkelijker worden, zonder die berg administratie en de vele vergaderingen. In Nederland is het nog erger. Daar werven ze lesgevers aan zonder pedagogisch diploma.”

“Opleiding versterken”

Minister Weyts is zich van het probleem bewust. “Als we niets doen, zouden we tegen het einde van deze regeerperiode geconfronteerd worden met een tekort van 7.000 leerkrachten in Vlaanderen.” Hij heeft een plan klaar met minder regeldruk om het beroep aantrekkelijker te maken. “We gaan ook de opleiding versterken, zodat startende leraren beter gewapend zijn voor de vele uitdagingen die op hen afkomen.”

De vakbonden zijn vol verwachting. “Als ook de beleidsnota’s en het budget bekend zijn, zullen we weten of het de regering menens is met haar strijd tegen het lerarentekort”, zegt Marianne Coopman van de christelijke onderwijsbond.