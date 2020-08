Ruim 4.300 kandidaten voor toelatingsexamen (tand)arts in Franstalige gemeenschap AW

27 augustus 2020

21u50

Bron: Belga 0 In totaal 4.373 kandidaten hebben zich ingeschreven voor het toelatingsexamen geneeskunde en tandheelkunde vrijdag in de Franstalige gemeenschap. Deze eerste proef van de jaargang 2020 wordt gedecentraliseerd georganiseerd, zo maakte het orgaan voor het hoger onderwijs (ARES) bekend.

Ruim 86 procent (3.763) schreef zich in voor geneeskunde en 13,9 procent (610) voor tandheelkunde. Die verhouding is gelijk aan de proeven vorig jaar. Twee keer zoveel vrouwen (66,5 procent) schreven zich in dan mannen (33,5 procent). Er zijn 64 procent kandidaten uit België tegenover 36 procent niet-residenten.



De proef van juli werd afgelast en vervangen door een tweede examen op 12 september. Om de beperking tot maximum honderd aanwezigen te respecteren wordt het examen in bijna honderd lokalen georganiseerd. Iets meer dan vijfhonderd toezichters houden een oogje in het zeil.



Op 2 september zijn de individuele resultaten online beschikbaar. Wie niet geslaagd is wordt automatisch ingeschreven voor de tweede sessie op zaterdag 12 september.

