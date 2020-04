Ruim 4.000 coronatesten per dag, ook in woonzorgcentra zal getest worden HLA

01 april 2020

17u04 102 Philippe De Backer (Open Vld), naast minister van Digitale Agenda en Post ook hoofd van de taskforce ‘Data, testing and shortages’, kondigde het eerder al aan: de testcapaciteit in ons land wordt sterk opgevoerd. “Vorige week zaten we aan een capaciteit van 2.500 tests per dag, vandaag zijn dat er al 3.000”, klonk het. Intussen is die testcapaciteit stelselmatig opgevoerd en worden zo’n 4.250 testen per dag uitgevoerd. Dat aantal zal de komende dagen sterk blijven stijgen. Tegen het einde van deze week zal ook in de woonzorgcentra getest worden, meldt het kabinet van De Backer.

De taskforce heeft intensief gewerkt aan het stroomlijnen van zowel de testnoden als testbeschikbaarheden, en ook de effectieve testcapaciteit wordt stelselmatig opgevoerd. Daardoor kunnen nu zo’n 4.000 testen per dag worden uitgevoerd, een aantal dat de komende dagen sterk zal blijven stijgen, nu ook de leveringen van testmateriaal op volle kracht draaien.

Sinds het begin van de corona-uitbraak wordt enkel getest in ziekenhuizen en schommelde het aantal testen tussen de 2.000 en de 3.000 op dagbasis. Er werd extra capaciteit geactiveerd bij universitaire laboratoria, en al die verschillende testlaboratoria blijven hun verder capaciteit uitbreiden. Gisteren werden zo zelfs al 4.250 testen uitgevoerd. Tegen het einde van de week verwacht de taskforce dat de testcapaciteit rond de 10.000 testen per dag zal liggen. De verhoogde testcapaciteit laat toe om het aantal staalafnames in ziekenhuizen en de triagecentra te verhogen, maar ook om de testen uit te breiden naar de woonzorgcentra.

20.000 tests in woonzorgcentra

Eind deze week wordt gestart met het afnemen van meer dan 20.000 testen in de woonzorgcentra in ons land. De taskforce testing zal van de verschillende regio’s lijsten doorkrijgen met te testen personen in elk van de woonzorgcentra. Deze lijsten worden opgesteld door de coördinatie-artsen van de woonzorgcentra op basis van Covid-19-symptomen. Deze testen moeten duidelijk maken in welke woonzorgcentra extra maatregelen genomen moeten worden, en waar eventueel extra noden bestaan.

Sneltesten voor ziekenhuizen

Sinds vandaag is ook een zogenaamde RAPID-test beschikbaar, waarmee binnen het uur een positieve patiënt kan geïdentificeerd worden, zodat die bij opname onmiddellijk geïsoleerd kan worden. De taskforce wil tegen het einde van deze week tussen de 1.500 en 3.000 van deze sneltesten uitvoeren per dag.

“Meten is weten. Zorgkundigen kunnen nu op het terrein patiënten sneller testen en accurate diagnoses stellen. We zetten nu door om de komende weken de testcapaciteit nog verder uit te breiden”, zegt minister De Backer. “Door de situatie in woonzorgcentra nu op basis van feiten in kaart te brengen, kunnen we, samen met de regio’s, de juiste noden en behoeften beter inschatten.”

