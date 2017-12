Ruim 330.000 euro schadevergoeding voor agent die met kalasjnikov werd beschoten Birger Vandael

14u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bollen De wagen van de beschoten politieagent. De 48-jarige agent, die op 20 november 2009 beschoten werd met een kalasjnikov, krijgt van de Marokkaanse dader een gigantische schadevergoeding van welgeteld 330.383,66 euro.

Het gaat om een politieachtervolging die begon in Rillaar. Een getuige merkte daar twee verdachte voertuigen op met telkens een persoon met bivakmuts achter het stuur. Agenten van de zone Demerdal besloten poolshoogte te nemen, maar de verdachten sloegen op de vlucht en reden de E314 op. Een andere ploeg van de zone besloot om de heren op te wachten aan de afrit in Halen. De bestuurder van de Volkswagen Touareg moest op die locatie fel in de remmen. Daarop besloten de verdachten om het vuur te openen op de agenten. Ze gebruikten daarbij een kalasjnikov. Daarbij werd een veertiger getroffen in de borst en die kogels hadden een gevolg voor de rest van zijn leven.

De daders vluchtten richting Antwerpen en staken de wagen van het slachtoffer in brand. Het oorlogswapen bleef achter en er werd DNA-materiaal op aangetroffen.

Het slachtoffer had blijvende letsels ten gevolge van dit arbeidsongeval. Zo moest er een stukje van zijn long worden weggenomen. Hij vroeg een schadevergoeding van 450.081,97 euro. Uiteindelijk kreeg hij 330.383,66 euro. De dader, een Brusselaar van Marokkaanse afkomst, werd eerder al veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar.