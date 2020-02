Ruim 23.000 contacten met kinderen en jongeren voor Awel, de voormalige Kinder- en Jongerentelefoon MDG

19 februari 2020

13u58

Bron: Belga 0 Awel, de voormalige Kinder- en Jongerentelefoon, heeft vorig jaar 23.239 contacten met kinderen en jongeren geregistreerd, blijkt woensdag uit het jaarverslag. De meeste contacten verlopen nog steeds via de telefoon, al blijft het aantal afnemen.

Het aantal telefoonoproepen naar Awel gaat al ruim tien jaar in dalende lijn, en dat was in 2019 niet anders. Het nummer 102 werd 16 procent minder gedraaid dan in 2018. Toch kwamen er nog altijd 99.468 telefonische oproepen binnen, waarvan er 19.462 werden beantwoord.

Telefoon bijna helft van alle contacten

Daarmee is de telefoon nog altijd goed voor 43 procent van alle contacten, al is daar ook een groot aandeel scheld- en giecheloproepen bij. Om meer jongeren te kunnen helpen is Awel sinds begin januari woensdagnamiddag telefonisch al vanaf 14 uur in plaats van 16 uur bereikbaar, nadat duidelijk werd dat kinderen en jongeren dan tevergeefs probeerde bellen.

Het aantal e-mails daalde met 25 procent naar 7.019, en maakte daarmee een derde uit van de contacten. Er vonden 6.316 chatgesprekken plaats, goed voor 27 procent van de contacten. Die gesprekken duren doorgaans wel langer, wat aantoont dat ze niet per se minder populair zijn dan contacten via de telefoon of e-mail.

Relatie tot ouders is meest besproken onderwerp

Het meest besproken onderwerp is de relatie tot de ouders: ongeveer een op de vier gesprekken gaat hierover. In een op de vijf gesprekken komt niet goed in zijn/haar vel zitten en somberheid aan bod, en verliefdheid sluit de top drie af.

Volgens Awel zijn het vooral jongeren tussen 13 en 15 jaar die Awel contacteren.

Meer meisjes dan jongens

Opvallend is dat jongens dat veel minder doen dan meisjes: slechts een op de vijf gesprekken is met jongens. Wel zijn ze een stuk beter vertegenwoordigd bij de telefoon dan bij chat en e-mail. Dit jaar zal er onderzoek gedaan worden naar de reden daarachter, zodat initiatieven genomen kunnen worden om jongens zo goed mogelijk gepaste hulp te bieden.