Ruim 200 incidenten met dieren op het spoor in 2019 kv

02 oktober 2020

21u24

Bron: Belga 2 In 2019 vonden op het spoor 36 aanrijdingen met dieren en 166 andere voorvallen waarbij dieren betrokken waren plaats. Dat meldt spoorwegbeheerder Infrabel vandaag bij de lancering van de campagne "Bescherm je dieren in de buurt van het spoor". Die komt er naar aanleiding van Werelddierendag op zondag 4 oktober.

Het aantal incidenten met dieren op en naast het spoor stijgt. In de periode 2016-2019 waren er 159 aanrijdingen met dieren en 632 incidenten met of meldingen van loslopende dieren in de buurt van een spoorweg. Ter vergelijking: in de periode 2012-2015 werden 127 aanrijdingen en 394 meldingen geteld.

De aanwezigheid van dieren op de sporen leidt tot onveilige situaties en vertragingen.

De bijna 800 incidenten (159 aanrijdingen + 632 meldingen) in de periode 2016-2019 veroorzaakten samen 104.598 minuten of 1.743 uur vertraging voor het spoorvervoer. 585 treinen konden deels of helemaal niet rijden.



Vorig jaar leidden ruim 200 incidenten (36 aanrijdingen + 166 meldingen) tot 18.783 minuten of 313 uur vertraging - ofwel 51 minuten per dag - en de afschaffing van 137 treinen, legt Infrabel uit.

Infrabel waarschuwt vooral hondeneigenaars om hun viervoeters aan de leiband te houden in de buurt van de sporen. Landbouwers wordt gevraagd hun weides stevig af te sluiten.