Ruim 2.300 mensen kozen vorig jaar voor euthanasie, waaronder 3 minderjarigen kg

17 juli 2018

16u29

Bron: Belga 0 Het aantal geregistreerde gevallen van euthanasie is in 2017 licht gestegen tegenover 2016. Dat blijkt uit het laatste verslag van de federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie. In die periode kozen ook drie minderjarigen voor euthanasie.

In de periode 2016-2017 werden 4.337 gevallen van euthanasie geregistreerd, waarvan 2.028 in 2016 en 2.309 in 2017. Het ging voornamelijk om patiënten tussen de 60 en 89 jaar; mannen en vrouwen waren gelijk vertegenwoordigd.

De meeste euthanasie-aanvragen waren afkomstig van kankerpatiënten. Ze leden voornamelijk aan kankers van het spijsverteringsstelsel, het ademhalingsstelsel of een groep zeldzamere kankers. Liefst 99 procent van deze patiënten was terminaal.



Daarnaast steeg het aantal euthanasies onder mensen met polypathologie, een combinatie van verschillende ernstige en ongeneeslijke aandoeningen die niet meer voor verbetering vatbaar zijn.

"Die patiënten lijden aan een som van aandoeningen", bevestigt professor Wim Distelmans, oncoloog en expert euthanasie. "Elk afzonderlijk is die aandoening redelijk te verdragen, maar de optelsom maakt het niet meer verdraaglijk. We zien dat vooral bij ouderen: 70 procent van deze patiënten was ouder dan 80 jaar."

Drie minderjarigen

Verzoeken om euthanasie op basis van psychische en gedragsstoornissen bleven uitzonderlijk: ze maken slechts 1,8 procent uit van alle euthanasies. Ook het aantal gevallen van euthanasie bij patiënten jonger dan 40 jaar bleef zeer beperkt (1,4 procent). In de beschreven periode zijn drie euthanasies geregistreerd die uitgevoerd werden bij minderjarigen.

"Deze minderjarige patiënten leden aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die onbehandelbaar was geworden en die binnen afzienbare termijn tot hun overlijden zou hebben geleid", aldus Distelmans. "Een kinderpsychiater of kinderpsycholoog bevestigde expliciet hun oordeelsbekwaamheid. Naast de verplichte adviezen werden vele andere artsen en zorgverleners betrokken bij het onderzoek van hun euthanasieverzoek."

Steeds vaker thuis

Tot slot wordt duidelijk dat zowel het aantal euthanasies dat thuis wordt uitgevoerd (45 procent) als de euthanasies in verzorgingstehuizen blijft toenemen (13 procent). Tegelijkertijd neemt het aantal euthanasies in het ziekenhuis af (38 procent). "Dat stemt overeen met de wens van vele patiënten om thuis te mogen sterven", aldus Distelmans.