Ruim 2.200 gezondheidswerkers tekenen petitie tegen versoepeling van abortuswet SVM

16 december 2019

19u23

Al 2.280 gezondheidswerkers hebben de online petitie getekend tegen de versoepeling van de abortuswet. Ze vragen de parlementsleden om het wetsvoorstel te verwerpen. Ook 5.850 burgers zetten hun handtekening.

Het wetsvoorstel wil abortus tot 18 weken na de bevruchting toelaten en de minimale bedenktijd inkorten tot 48 uur. Abortus zou ook uit de strafwet verdwijnen en als een loutere medische handeling beschouwd worden.

Op abortus-avortement.be ondertekenden 2.280 gezondheidswerkers de petitie tegen het wetsvoorstel. Onder hen zijn meer dan 753 artsen, 703 verpleegkundigen, 163 vroedvrouwen en 83 universiteitsprofessoren.

“Traumatischer voor moeder”

Zij vinden dat het wetsvoorstel "het noodzakelijke evenwicht tussen de vrijheid van de vrouw en de aandacht voor het ongeboren kind dat zich in haar lichaam ontwikkelt" verbreekt. Het afbreken van een zwangerschap tot 18 weken is medisch veel problematischer door de grootte van de foetus. Het is daarnaast ook traumatischer voor de moeder. “Door dit soort redenen heeft meer dan 85 procent van de Europese landen de legale abortusperiode beperkt tot drie maanden zwangerschap of nog vroeger", klinkt het.

Dat de zorgverleners erg verdeeld zijn over de kwestie, is duidelijk. Een petitie van de vrijzinnige koepel deMens.nu voor de verlenging van de abortustermijn kreeg de steun van zo'n 1.500 zorgverleners. In totaal werd de petitie al door bijna 18.500 mensen ondertekend. Zij zijn ervan overtuigd dat het aantal weken optrekken zal zorgen voor een "meer comfortabele reflectieperiode".

Tweede lezing

De Kamercommissie Justitie keurde eind november een versoepeling van de abortuswet goed, op vraag van CD&V komt er nu een tweede lezing. De voorstanders van de wetswijziging willen de stemming nog deze week laten plaatsvinden. Daarom zullen ze morgen in de Kamercommissie Justitie proberen voor vrijdag een extra vergadering te organiseren.

In elk geval treedt het voorstel -mits een stemming op vrijdag- nog niet meteen in voege. Daarvoor moet het ook groen licht krijgen in de plenaire Kamer. Dat kan pas na de kerstvakantie en wellicht zullen de tegenstanders nog een advies vragen aan de Raad van State, zodat de finale bespreking ten vroegste eind januari haar beslag kan krijgen.

Dat besef leeft ook bij de Vlaamse liberalen, die nochtans ook voorstander zijn van een wetswijziging. “Het is een beetje raar om nog op vrijdag een commissie te agenderen, terwijl donderdag de laatste plenaire vergadering plaatsvindt”, zegt Kamerlid Katja Gabriëls van Open Vld. “Maar als iedereen erom vraagt -en ik heb wel dat aanvoelen- gaan we ons daar ook niet tegen verzetten”.

Politiek gevoelig

Het thema ligt politiek gevoelig. CD&V en N-VA zijn gekant tegen de versoepeling en tegen de snelheid waarmee het wetsvoorstel de voorbije weken in de Kamer werd besproken. Joachim Coens, de nieuwe voorzitter van CD&V en ondertussen informateur, liet tijdens zijn campagne voor de voorzittersverkiezingen al horen dat het dossier wat hem betreft op de regeringstafel moet belanden.

“Het dossier is belangrijk, we moeten vooruit gaan. Het parlement zit niet in lopende zaken”, benadrukt PS-Kamerlid Eliane Tillieux. “Niemand heeft ons gevraagd het werk stil te leggen. We hebben geen enkel signaal gekregen om het dossier opzij te schuiven.”

Nochtans legde PS-voorzitter Paul Magnette gisteren verklaringen af die nogal wat commentaar losweken. Indien CD&V dat wil, dan kunnen ethische dossiers volgens Magnette worden besproken in het kader van regeringsonderhandelingen. Vandaag luidde het op het hoofdkwartier aan de Keizerslaan dat het werk in het parlement voortgaat. En dat indien de christendemocraten dat willen ze vrij zijn om ethische dossiers op tafel te leggen in toekomstige onderhandelingen.

“Geen pasmunt”

De PVDA, die mee het wetsvoorstel ondertekende, waarschuwde de andere partijen al geen ruilhandel op poten te zetten om CD&V aan boord van een paars-groene coalitie te lokken. “De wet op de vrijwillige zwangerschapsonderbreking als pasmunt? Voor PVDA, net als voor tal van vrouwen, is dat onaanvaardbaar”, stelde Kamerlid Sofie Merckx.

Bij de MR wil minister Denis Ducarme evenmin weten van uitstel naar een volgende legislatuur. “Wat ethische dossiers betreft stapt MR niet mee in een regeerakkoord dat tot doel heeft deze dossiers niet te behandelen tijdens deze legislatuur”, zegt hij op Twitter.