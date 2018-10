Ruim 2.000 Brusselaars wachten nog steeds op oproepingsbrief kg

09 oktober 2018

17u27

Bron: Belga 1 Ten laatste donderdagochtend zullen een aantal Brusselaars een duplicaat van hun oproepingsbrief in de bus krijgen. Dat laat stadssecretaris Luc Symoens weten. Ruim tweeduizend brieven zijn er nooit aangekomen, hoewel niet duidelijk is waar het fout is gegaan.

In de stad Brussel en in Mortsel hebben een aantal inwoners nog geen oproepingsbrief voor de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande zondag in de bus gekregen. In de hoofdstad gaat het om exact 2.332 Brusselaars en in Morstel om een tweehonderdtal mensen. In Brussel zal bpost vandaag en woensdag de duplicaten versturen. In Mortsel kunnen mensen in het stadskantoor een duplicaat aanvragen. Vanmiddag hadden 56 inwoners dat al gedaan.

Schuld

Dat meer dan tweeduizend oproepingsbrieven niet zijn aangekomen, is niet de fout van bpost. Dat zegt het postbedrijf zelf nadat het een onderzoek uitvoerde. "Alle brieven die wij hebben ontvangen, zijn naar buiten gegaan", stelt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Ze benadrukt dat bpost niet het enige bedrijf is dat hier verantwoordelijk voor gesteld kan worden. Er zijn ook andere spelers bij wie het fout kan gelopen zijn, zoals bij drukkerijen, klinkt het.

Identiteitskaart

Zonder oproepingsbrief kan een stemplichtige niet stemmen, maar volgens Symoens zullen de Brusselaars ook enkel met hun identiteitskaart naar de stembussen kunnen gaan. "Er zal iemand van de administratie aanwezig zijn die controleert of de persoon stemplichtig is", aldus de stadssecretaris. Ook de gemeente Vorst liet in een mededeling weten dat haar inwoners enkel met een identiteitskaart hun burgerplicht kunnen uitvoeren.



Een aantal gemeenten en steden, waaronder Mortsel, Brussel en Sint-Amands, liet al weten dit weekend uitzonderlijk open te zijn om duplicaten uit te reiken.