Ruim 16.000 FFP2-mondmaskers verdeeld onder tandartsen WDw

23 maart 2020

11u14

Bron: Belga 1 Coronacrisis Van de aan ons land geleverde mondmaskers gaan 16.500 exemplaren van het type FFP2 naar de tandartsen. Dat zegt het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT). Ze zullen worden ingezet voor de zogenaamde ‘doorverwijspraktijken’.

In totaal zijn volgens het VVT 10.000 maskers bedoeld voor de Vlaamse tandartsen, en 6.500 stuks voor de Franstalige. Ze zullen verdeeld worden onder de 250 tandartsen die zich hebben aangemeld als doorverwijspraktijk.

Tandartsen voeren sowieso enkel nog ‘noodzakelijke en urgente behandelingen’ uit. Wegens het coronavirus kunnen of willen veel tandartsen bepaalde behandelingen echter niet uitvoeren, omdat ze bijvoorbeeld niet over geschikt beschermingsmateriaal beschikken.

Onder meer om te vermijden dat patiënten daarom op de spoedafdelingen zouden terechtkomen, zetten de tandartsen het systeem van de doorverwijspraktijken op poten, waarvoor ondertussen al zowat 250 tandartsen zich aanmeldden. Tandartsen die niet in staat zijn om een bepaalde behandeling uit te voeren, kunnen hun patiënt naar een van die praktijken doorverwijzen.

Eén week bevoorrading

"Het gaat dan met name over behandelingen met aerosolen, waarbij verneveling plaatsvindt. Daarvoor bieden enkel de FFP2-maskers bescherming", zegt Stefaan Hanson van het VVT. "In de praktijk komt dat neer op zo goed als alles waarbij geboord moet worden."

Volgens Hanson zijn de 16.500 maskers voldoende om de doorverwijspraktijken voor één week te bevoorraden.